ŞOK Market: ''Tanju Özcan'dan şikayetçi değiliz!''

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın "irtikap" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından siyaset ve iş dünyasında sular durulmuyor. Gündeme bomba gibi düşen "ŞOK Marketler şikayetçi oldu" iddialarına, market zincirinden jet hızıyla bir açıklama geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanma sürecinde "şikayetçi" olduğu öne sürülen ŞOK Marketler, sessizliğini bozdu.

CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın zincir marketlerden "burs fonu" adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanması gündeme bomba gibi düştü. Ancak davanın seyrini değiştirecek en kritik açıklama, şikayetçiler arasında olduğu iddia edilen ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.’den geldi.

"Gerçek Dışı ve Mesnetsiz"

Gazeteci Zafer Şahin’in, ŞOK Marketler’in şikayetçi olduğuna dair iddialarına yanıt veren kurum, bu bilgilerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "ŞOK Marketler ve yöneticileri tarafından bahse konu soruşturma dosyası kapsamında yapılmış bir suç duyurusu veya şikayet bulunmamaktadır" denilerek iddialar kesin bir dille reddedildi.

Özellikle ŞOK Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu üzerinden yapılan siyasi manşetlere de değinen şirket, markanın siyasi tartışmaların bir parçası haline getirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Şirket, süreci yakından takip ettiklerini ancak herhangi bir hukuki aksiyon başlatmadıklarını vurguladı.