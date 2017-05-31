Sokak müzisyenine bin dolar bahşiş verdi

Sosyetik Aslışah Alkoçlar, yüzünün yanı sıra kalbinin de güzelliğini gözler önüne serdi. Aradığı aşkı eski basketbolcu Kerem Tunçeri'de bulan Alkoçlar'ın neşesi yerine gelince geçtiğimiz hafta İstanbul'da küçük bir tura çıktı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen sosyetik güzel, siyahi bir müzisyenin şarkı söylediğini duyunca durup genci dinlemeye başladı.

"HELAL OLSUN GURUR DUYDUM"

Alkoçlar, Koray Avcı'nın 'Hoşgeldin' şarkısını Türkçe seslendiren Ugandalı Benjamin adlı genci çok beğendi. Sosyetik güzel, Türkçe öğrenen Ugandalı gencin videosunu "Helal olsun gurur duydum" notuyla İnstagram'da paylaştı.

4 BİN LİRA BAHŞİŞ BIRAKTI

Alkoçlar, gencin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmesi için de ona bin dolarlık (yaklaşık 4 bin lira) bağış yaptı.