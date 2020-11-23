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  3. 23 Kasım 2020 15:51

Somer şefin alkol reklamı ortalığı karıştırdı

MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından alkol reklamı yapınca takipçilerini kızdırdı.

Somer şefin alkol reklamı ortalığı karıştırdı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şef Somer Sivrioğlu, dün bir alkol tanıtımı yayınladı. Şef reklam paylaşımına "Oğul ile geçtiğimiz günlerde buluşmuş, dostlarla bir araya geleceğimiz, güzel bir pazar sofrası kurmayı hayal etmiştik. Ama pandemi şartlarında mümkün olmadı. Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni E...s'leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim. Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Sivrioğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri çocukların da takip ettiği şefe sitem etti. Şef için "Sana yakışmadı", "Takipten çıkarıyorum" ve "Sen insanlara böyle mi örnek oluyorsun" gibi yorumlar yağarken birçok destek yorumu da geldi.

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