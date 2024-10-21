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Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı

Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı
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MasterChef Türkiye yarışmasının ünlü jürisi Mehmet Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'da açtığı lüks restoranındaki fiyatlar, "gerekirse simit yiyeceğiz, bu günleri atlatacağız" açıklamasıyla tepki çeken ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın bile ağzını açık bıraktı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Youtube'ta yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son konuğu dünyaca ünlü Türk şef Somer Sivrioğlu'ydu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jürilik de yapan Somer Sivrioğlu, Avşar'ın sorularına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu'nun İstanbul'daki lüks restoranıyla ilgili soruya verdiği yanıt ise sosyal medyada günün konusu oldu.

Hülya Avşar konuşmasında "Şunu sormak istiyorum mesela diyelim ki orta tabaka değil de hani onun biraz daha altında geliri olan asgari ücretle çalışan insanlar senin dükkanına gidemezler" dedi.

Somer Şef ise bu duruma itiraz ederek "Ya bizim öyle çok yüksek değil fiyatlarımız ben özellikle bistro seviyesinde tutmaya çalıştım öyle lüks denilecek bir restoran değil ama tabii ki kişi başı 2000-3000 TL tutar" dedi.

Hülya Avşar ise "Yani asgari ücret için değil" dedi ve sözlerini "Onun üstünde olan insanlara göre de ucuzsun belki" diyerek sürdürdü.

Somer şef ise yanıt olarak "Özellikle öyle yapmak istedik çok pahalı olsun istemedik" dedi.

 

 

 

 

 

Etiketler Somer Sivrioğlu somer şef somer şef'in istanbul'daki restoranı Hülya Avşar
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