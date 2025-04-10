Somer Sivrioğlu'ndan ''Masterhef'ten kovuldu'' iddialarına yanıt

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan boykot gününde yaptığı paylaşım nedeniyle programdan kovulduğu iddialarını yalanladı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan'da gerçekleştirilen tüketim boykotu günün yaptığı paylaşım sonrası programdan kovulduğu iddia edildi. Ancak bu iddialar, Sivrioğlu'nun menajeri tarafından yalanlandı.

2 Nisan'da restoran kapılarına asılan “We are closed” (Kapalıyız) yazısıyla dikkat çeken Somer Sivrioğlu, bu paylaşımıyla boykota destek verdiği yorumlarına maruz kalmıştı. Ancak menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Genel protestoyu desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum" diyerek yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

"EVİMİZDEYİZ, BAŞLADIK"

Somer Şef, çıkan haberlerin ardından doğrudan açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından MasterChef setinden bir kare paylaşarak “Evimizdeyiz, başladık” notunu düştü. Bu paylaşımı, programdaki görevine devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.