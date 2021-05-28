Songül Karlı gündemden düşmüyor: Bu sefer asansörde...

Songül Karlı, son günlerde sık sık yaptırdığı estetik operasyonlar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Songül Karlı, Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzellik merkezlerinden ve evinden paylaştığı dekolteli pozlarla gündemden düşmeyen Songül Karlı, bu sefer poz vermek için asansörü mesken tuttu.

Songül Karlı, geçirdiği estetik operasyondan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından Ajda Pekkan’a benzetilmişti. 47 yaşındaki şarkıcı bu kez de asansör pozu ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.





SONGÜL KARLI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'Ajda Pekkan sandım', 'Estetiği abarttın' yorumlarında bulundu.