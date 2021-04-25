Songül Karlı mini elbisesiyle beğeni topladı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve sunucu Songül Karlı kırmızı mini elbisesiyle beğeni topladı.

Eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıkladıktan sonra uzun süre bu haberlerle gündeme gelen Songül Karlı, kötü günleri geride bıraktı.

Karlı, artık sık sık hayatından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Karlı, son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaşmış ve yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever, Seda Üren ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetilmişti.

Yaptığı sütyensiz paylaşımlarla da zaman zaman tepki çeken Karlı son olarak da kırmızı mini elbisesiyle poz verdi.

Karlı elbisesiyle pozlarını "Yine gözümüz yükseklerde" notuyla paylaştı. Karlı'nın fit görüntüsü ve cesur kıyafeti beğeni topladı.