Songül Karlı'nın dolandırıcılıkla suçladığı eski eşine beraat

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Metin Yüncü delil yetersizliğinden beraat etti.

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Karlı’nın şikayetiyle Yüncü’nün de aralarında olduğu üç kişi hakkında soruşturma yapılmış ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmıştı. İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, şikayetçi Songül Karlı ve sanıklar katılmazken; taraf avukatları hazır bulundu.

SAVCI ESKİ EŞE CEZA İSTEMİŞTİ

Duruşma savcısı geçen celse sanıklar Metin Yüncü ve Sezai T.’nun fikir ve eylem birliği içerisinde "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası, sanık Ali Barbaros A. için ise beraat talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

AVUKATLARI BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Sanık Metin Yüncü'nün avukatı Cansu Akdağ, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine dair şikayetçinin soyut iddialarının dışında dosyada hiçbir delil yoktur. Vekaletnamenin verildiği tarihten 2 yıl sonra şikayetçi ile müvekkilim canlı yayında evlenmişler, 5 yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Hileli şekilde dolandırıldığını iddia eden kişinin bu şekilde evlenmesi ve anlaşmalı boşanması olağan değildir. Bu nedenle beraat talep ediyoruz" dedi. Sanık Sezai T.'nin avukatı Oya Öztürk de aradan 10 yıl geçtikten sonra yapılan şikayetin intikam amacıyla yapıldığını belirterek beraat talebinde bulundu.

ÜÇ SANIĞA DA BERAAT VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Metin Yüncü, Sezai T. ve Ali Barbaros A. hakkında atılı suçu işlediklerine dair soyut iddia dışında mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Sanık Metin Yüncü hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına hükmedildi.

DHA