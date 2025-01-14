Sonunda isyan etti... Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan bir itiraf geldi

Acun Medya'nın sahibi ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı konuşmada "Şu anda hayatımın en zor dönemini yaşıyorum. Dün 8 saatimi telefonda geçirdim" diyerek isyan etti.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Young Owners Forum buluşmasında Fast Company ile yaptığı söyleşide, iş hayatındaki başarılarını ve karşılaştığı zorlukları paylaştı. Çocukluğunun Edirne’de geçtiğini belirten Ilıcalı, o yıllarda mahallede yarışmalar düzenleyip ödüller verdiğini hatırlatarak, “Sanıyorum organizasyon yapma isteği daha o yıllarda içimde vardı. Eğlenceli ve iyi bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim.” dedi.

Ilıcalı, ailesinin yaptığı fedakârlıklara da değindi. Annesinin, kendi eğitim hayatını desteklemek için büyük çaba harcadığını anlatan Ilıcalı, “Ailem o dönemin şartlarına göre fazla fedakârdı. Annem beni Edirne’den İstanbul’a kolej sınavlarına getirir, büyük çaba harcardı. Onun katkıları sayesinde Kadıköy Anadolu Lisesi’ni kazandım.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, annesinin kendisini özlediği için Kocaeli'ne tayinini istediğini ve her gün İstanbul ile Kocaeli arasında gidip geldiğini belirtti.

İlk iş deneyiminden de bahseden Ilıcalı, şort satarak başladığını, ancak ailesinin bundan haberi olmadığını söyledi. Sonrasında, kırtasiye dükkânı açtığını ancak başarısız olduğunu, öğrencilerin parası olmadığını zamanla fark ettiğini paylaştı. “Dükkânı batırarak bu gerçeği öğrendim” diyen Ilıcalı, aynı şekilde Bağdat Caddesi'nde açtığı dükkânın da iflas ettiğini açıkladı.

Televizyon dünyasına nasıl adım attığını anlatan Ilıcalı, “Bizim futbol bilgimizden etkilenmişti. Sonra bizi denemek istediler, böylece televizyon maceram da başlamış oldu” dedi. Bu, iş hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olarak kayda geçti. Diğer dönüm noktası ise, TV 8’i satın alarak televizyon yayıncılığına adım atmasıydı. "Televizyon yayıncılığı gerçekten büyük bir iş. 100 milyon TL gideriniz var, ödemezseniz batıyorsunuz" dedi.

Acun Ilıcalı, başarılarını takdir edenlerin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Önemli insanların beni takdir etmesi için yaşadığımı düşünüyorum” dedi. Bu tür takdirlerin kendisini çok başarılı hissettirdiğini vurguladı.

İngiltere takımı Hull City’i neden satın aldığı konusuna Ilıcalı, “Yurtdışında futbol takımı sahibi olmanın matematiğini iyi kurmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ekibiniz de önemli. Örneğin, bu yıl 50 milyon Pound’luk oyuncu sattık. İyi yönetmezseniz, yarın borç da çıkarabilirsiniz. Biraz kendinize güvenmeniz lazım. Ben para kazanayım diyerek futbol takımı sahibi olamazsınız. Başarılı olmayı hedeflediğim için para kazanıyorum.” diyerek açıklık getirdi.