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  3. 28 Mayıs 2017 10:54

Sosyal medya Aleyna'nın kıyafetini konuşuyor

Şarkıcı Aleyna Tilki, sadece dikkat çekici açıklamalarıyla değil aynı zamanda giyim tarzı nedeniyle de gündeme gelmeyi başarıyor.

Sosyal medya Aleyna'nın kıyafetini konuşuyor
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Son günlerde verdiği yüksek katılımlı halk konserleriyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman hesabından yaptığı atasözlerini aratmayan paylaşımlarıyla yaşından olgun bir duruş sergileyen Aleyna Tilki, zaman zaman da ben henüz çok küçük bir kızım temalı paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle yorumsuz bir şekilde paylaştığı fotoğraflarıyla günlük hayatına dair küçük ipuçları veren Tilki’nin son paylaşımı yine olay oldu.

Giydiği kısa eteği ve neredeyse dizine kadar çıkan çoraplarıyla objektife gülümseyen Aleyna Tilki’nin bu fotoğrafı çok sayıda yorum aldı. Kimileri Tilki’nin bu fotoğrafını fazla cüretkar bulurken kimileri de beğenmediğini dile getirdi. Aleyna’nın bu paylaşımı 60 bine yakın da beğeni aldı.

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