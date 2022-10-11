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Sosyal medya fenomeni b79 yaşında bir kadın ile tribünün ortasında pantolonunu indi

Sosyal medya fenomeni b79 yaşında bir kadın ile tribünün ortasında pantolonunu indi

Sosyal medya fenomeni Coyote Cutee, bu kez yanına 79 yaşındaki bir kadını alarak tribünde pantolonunu indirdi.

İtalya’da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Coyoto Cutee, taraftarı olduğu Bari takımının maçlarında soyunmasıyla tanındı. Sezon boyunca maçlarda kıyafetlerini çıkarttığı için hakkında soruşturma başlatılan fenomen isim Venezia deplasmanında Bari’ni rakibini 2-1 yendiği maçta yeniden soyunmaya karar verdi. Bu kez Cutee yalnız değildi. Fenomen isme taraftarların arasında duran 79 yaşındaki bir kadın da katıldı.

“ONA VE RUHA HAYRANIM”

79 yaşındaki taraftarla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Cutee gönderisine, “Onun adı Adriana. Kendisi 79 yaşında fantastik bir kadın. Ön yargısız ve büyük bir yaşama arzusuna sahip. Doğum günü hediyesi olarak benimle birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Ona hayır diyemedim. Hareketlerimden dolayı bana hayran olduğunu itiraf etti. Asıl ben ona ve ruha hayran kaldım. 79 yıla ulaştığımızda kim bilir biz nasıl olacağız” notunu ekledi.

Etiketler sosyal medya fenomen pantolon
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