Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

Cinsiyet değiştirme ve estetik operasyonlarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, sosyal medya ünlüsü Mika Raun Can, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlarından gözaltına alındı.

Bir dönem cinsiyet değiştirme ve estetik operasyonlarla sosyal medyanın gündemine oturan Mika Raun Can'ın, Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

DHA