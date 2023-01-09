Sosyal Medya Fenomeni Mika Slowana: Dişiliğimden Kimse Şüphe Etmesin

Kısmetse Olur adlı yarışmasındaki Erol ile yazışmaları ifşalanan Sosyal Medya Fenomeni Mika Slowana, kendisiyle ilgili transseksüel iddialarına karşı açıklamalarda bulundu.

Kısmetse Olur adlı yarışmasındaki Erol ile yazışmaları ifşalanan Sosyal Medya Fenomeni Mika Slowana, kendisiyle ilgili transseksüel iddialarına karşı açıklamalarda bulundu: “Erol ile yazışmalarım ifşa edildi. Transseksüel olduğuma dair açıklamalar yapıldı. Kimse kadınlığımdan ve dişiliğimden şüphe duymasın. Söylenen iddialar yersiz. İddialar nedeniyle rahatsız olduğumu belirtmek isterim. Bu tür açıklamalarda bulunan ve hakkımda yalan yanlış bilgileri yaymaya çalışan insanların nasıl bu şekilde hareket ettiklerini anlayamıyorum.”

İzlenme rekorları kıran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur yarışmasının iddialı yarışmacılarından biri olan Erol Yıldırım’ın Mika Slowana ile mesajlaşması ve mesajların ifşa edilmesi sonrasında Slowana ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Slowana iddiaların doğru olmadığını, bu tür iddiaların kendisini rahatsız ettiğini belirtti: “Hakan Kakız Erol Yıldırım ile mesajlarımı ifşa etmiş. Bu ifşadan sonra Erol, dost olduğumuzu söylemiş. Beni yıllardır hem WharsApp hem de Instagram üzerinden taciz eden biriyle dost olmam mümkün değil. Bu nedenle Erol’un yaptığı açıklamaların doğru olmadığını belirtmek isterim.”

Erol ile Dost Değilim

Kendisiyle ilgili söylenen şeylerin ve ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirten Mika Slowana, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Detayı hakkında bilgi sahibi olunmayan olaylarla ilgili yorum yapmak oldukça çirkin. İnsanlar bilmedikleri olaylara dair çok kolay açıklamada bulunuyor. Erol benimle dost olduğunu belirtmiş. Öncelikle böyle bir dostluğun olmadığını ifade etmem gerekiyor. Erol, yıllardır beni WhatsApp ve Instagram üzerinden taciz eden bir kişi. Bir kadınla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Bu nedenle benim böyle bir insanla dost olmam düşünülemez. Açıkçası bütün sosyal medya hesaplarımdan Erol’u engellemiştim. Daha sonra bu engeli kaldırdım. Fakat Erol’un ne kadar sorunlu bir insan olduğunu anlamış oldum.”

İnsanlar Benimle İlgili Yalan Yanlış İddialar Ortaya Atıldı

“Benimle ilgili ortaya atılan iddialar elbette üzülmeme neden oldu. Çünkü söylenen şeylerin yanlış olduğunu biliyorum. Ve insanların bu kadar rahat bir şekilde bir diğeriyle ilgili nasıl yorum yapabildiğine şaşırıyorum. Ben transseksüel değilim, kimse kadınlığımdan şüphe etmesin.” İfadelerinde bulunan Mika Slowana, “Ben kendi işimde gücümde bir kadınım. Dolayısıyla bu tür muhabbetlerin içinde olmak canımı sıktı.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.