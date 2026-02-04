Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

'Uyuşturucu' ve 'fuhuş' suçlamalarıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gezgin çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen yıl "ev hapsi" verilmişti

Geçtiğimiz yıl Mükremin Gezgin hakkında, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

2024 yılında askere çağrılan Mükremin Gezgin, "Ben bu saç, bu kirpikle nasıl askere gideyim? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım?" diyerek paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

DHA