Sosyal medya fenomeni Murat Övüç tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya hesabından başörtü taktığı bir video paylaştı. Övüç, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.