Sosyal Medya Fenomenlerinin Sırrı Ne?

Bu sosyal medya şöhreti kısa zamanda olmuyor tabi.
Ama her işin bir püf noktası olduğu gibi sosyal medya fenomenlerinin de bir püf
noktası ve güç aldığı bir yer var. Ne mi? Tabi ki, güzel ve anlamlı sözler paylaşmak.
Özellikle günümüz internet dünyasında sürekli artan ve ilgi gören söz siteleri mevcut
ve bu tür sitelerde aşk sözleri, güzel sözler, anlamlı sözler ve özlü sözler
bulabileceğinizi söyleyelim. Ancak çoğu sitenin içinde kaybolmak ve aradığınızı
bulamamak gibi bir sıkıntı söz konusu. Ayrıca her aşk sözleri veya güzel sözler
içeren sayfa özgün olmuyor, çoğu biribirinden kopyalanmış içeriklerle dolu
oluyor ne yazık ki. Bu sebeple sizin için aradık, taradık ve bizimde
beğendiğimiz bir güzel sözler sitesi olan Güzel
Sözler Blog sayfasını bulduk. Bu sayfa birçok kategoriden oluşuyor
öncelikle. Yani sadece güzel ve anlamlı sözler veya özlü sözler yok. Aklınıza
gelebilecek birçok konuda yani mesela insana dair sözler, hayata dair
sözler veya çay veya kahve ile ilgili sözleri bu sayfada kolaylıkla
bulmanız mümkün. Hatta Şiir Köşesi sayfasında birçok ünlü türk ve yabancı şairden
şiirler de mevcut. Bunun yanında, sayfada yer alan sözlerin yerleşimini ve
özenle seçilmiş olması beğenimizi kazandı. Ayrıca, bilinen ünlü yazar ve
şairlerin sözlerini de sitede bulabiliyorsunuz. Bu kişilerden bazıları;
Mevlana, Özdemir Asaf, Cemal Süreya, Yunus Emre gibi kişiler. Tabi bu kadarla
bitmiyor. İster sosyal medya hesaplarınızda kullanmak için söz arayın,
isterseniz eşinize, sevgilinize aşk sözleri, sevgi sözleri fısıldamak isteyin,
eğer güzel, anlamlı, özlü sözler arıyorsanız, Güzel Sözler Blog sayfası sizin
için favorilerinize eklemeniz gereken en önemli sayfa diyebilirim. Bu arada günün sözü sayfasına bakmayı
da ihmal etmeyin bizce. Her güne başlarken yeni bir söze ihtiyaç duyarız çoğu
zaman. Bir fincan kahvenizi alıp, ekranınızın karşısında bu sözleri
okuyabilirsiniz. Son olarak eğer bir gün sosyal medya fenomeni olursanız, bizi
unutmayın :) Size gerekli tüyoları verdik, bundan sonrası sizin elinizde.
Unutmayın memlekette sosyal medya fenomeni kolay yetişmiyor. Haydi rastgele!