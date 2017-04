Sosyal Medya Fenomenlerinin Sırrı Ne?

Bu sosyal medya şöhreti kısa zamanda olmuyor tabi.

Ama her işin bir püf noktası olduğu gibi sosyal medya fenomenlerinin de bir püf

noktası ve güç aldığı bir yer var. Ne mi? Tabi ki, güzel ve anlamlı sözler paylaşmak.

Özellikle günümüz internet dünyasında sürekli artan ve ilgi gören söz siteleri mevcut

ve bu tür sitelerde aşk sözleri, güzel sözler, anlamlı sözler ve özlü sözler

bulabileceğinizi söyleyelim. Ancak çoğu sitenin içinde kaybolmak ve aradığınızı

bulamamak gibi bir sıkıntı söz konusu. Ayrıca her aşk sözleri veya güzel sözler

içeren sayfa özgün olmuyor, çoğu biribirinden kopyalanmış içeriklerle dolu

oluyor ne yazık ki. Bu sebeple sizin için aradık, taradık ve bizimde

beğendiğimiz bir güzel sözler sitesi olan Güzel

Sözler Blog sayfasını bulduk. Bu sayfa birçok kategoriden oluşuyor

öncelikle. Yani sadece güzel ve anlamlı sözler veya özlü sözler yok. Aklınıza

gelebilecek birçok konuda yani mesela insana dair sözler, hayata dair

sözler veya çay veya kahve ile ilgili sözleri bu sayfada kolaylıkla

bulmanız mümkün. Hatta Şiir Köşesi sayfasında birçok ünlü türk ve yabancı şairden

şiirler de mevcut. Bunun yanında, sayfada yer alan sözlerin yerleşimini ve

özenle seçilmiş olması beğenimizi kazandı. Ayrıca, bilinen ünlü yazar ve

şairlerin sözlerini de sitede bulabiliyorsunuz. Bu kişilerden bazıları;

Mevlana, Özdemir Asaf, Cemal Süreya, Yunus Emre gibi kişiler. Tabi bu kadarla

bitmiyor. İster sosyal medya hesaplarınızda kullanmak için söz arayın,

isterseniz eşinize, sevgilinize aşk sözleri, sevgi sözleri fısıldamak isteyin,

eğer güzel, anlamlı, özlü sözler arıyorsanız, Güzel Sözler Blog sayfası sizin

için favorilerinize eklemeniz gereken en önemli sayfa diyebilirim. Bu arada günün sözü sayfasına bakmayı

da ihmal etmeyin bizce. Her güne başlarken yeni bir söze ihtiyaç duyarız çoğu

zaman. Bir fincan kahvenizi alıp, ekranınızın karşısında bu sözleri

okuyabilirsiniz. Son olarak eğer bir gün sosyal medya fenomeni olursanız, bizi

unutmayın :) Size gerekli tüyoları verdik, bundan sonrası sizin elinizde.

Unutmayın memlekette sosyal medya fenomeni kolay yetişmiyor. Haydi rastgele!