Sosyal medyada Hekimoğlu rüzgarı

Altın Küre ödüllü House M.D’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu ilk bölümüyle 17 Aralık Salı akşamı Kanal D'de ekrana geldi. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Hekimoğlu'nun 2. bölüm fragmanı da Kanal D tarafından yayınlandı. Yeni bölümde, Hekimoğlu, genç bir hastanın travmasına odaklanıyor.

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Dr. Ateş Hekimoğlu'nun karşısına bu kez 16 yaşında, gece terörü atakları yaşayan genç bir hasta getirilir. Hastalığın sebebini bulmaya çalışan Hekimoğlu farkını ortaya koyarak değişik etmenler üzerine odaklanır. Genç yaşta aniden bu atakları yaşamaya başlayan hastanın travmasının olabileceğini düşünür. Hedefinde ilk önce ailesi vardır. Ailenin tepkisi Hekimoğlu'nu şaşırtmaz.

Hastanın sosyal hayatını da kontrol eden ekibi şaşırtacak bir gelişme yaşanır. Herkes korku içinde kalır!

Hekimoğlu yeni bölümüyle 24 Aralık Salı 20.00'da Kanal D'de

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı Kanal D'nin yeni hastane dizisi Hekimoğlu, ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizi Twitter'da ise Salı akşamı en fazla konuşulan konular arasında yer aldı. Dizide özellikle Timuçin Esen ve Okan Yalabık'ın oyunculukları övgü aldı.