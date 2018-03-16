Sosyal medyada olay yaratan öpücük !

Katıldığı yarışma programında jüri üyesi Katy Perry tarafından dudağından öpülen yarışmacı, "İlk öpücüğümün özel olmasını istiyordum" diyerek ünlü yıldıza sert çıktı.

'American Idol'de jüri üyesi olan şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz gün programda sahneye çıkan 19 yaşındaki yarışmacıyı izinsiz olarak dudağından öptü.



"SORSAYDI 'HAYIR' CEVABINI VERİRDİM"



Neye uğradığını şaşıran yarışmacı, muhafazakar bir aileden geldiğini ve daha önce kimseyle öpüşmediğini belirterek, "İlk öpücüğümün özel olmasını istiyordum. Sorsaydı 'hayır' cevabını verirdim" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI



Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcının bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu.