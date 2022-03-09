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Sosyal medyanın diline düştü: Hadise erkek fenomenle pişti oldu

Sosyal medyanın diline düştü: Hadise erkek fenomenle pişti oldu

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılan Hadise, renkli kombiniyle dikkat çekti.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılan Hadise, renkli kombiniyle günlerce konuşuldu.

 

Her zamankinin aksine doğal bir göz makyajı yapan popçunun tarzı, birçok kişi tarafından beğeni topladı.

 

Önceki gün sosyal medyaya yansıyan bir pişti ise kısa sürede gündeme oturdu.

Güzel popçu, dünyaca ünlü stil ikonlarından Fredrik Robertsson ile pişti oldu. Genç fenomen, tüylü kombinini Hadise'nin aksine siyah bot ve çantayla kombinledi.

Etiketler Hadise erkek sosyal medya hadise
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