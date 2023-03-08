Sosyal Medyanın gezgin yıldızı Baturalp Tunalı (Batu Z), 'Dünyanın en çok gezen Türk'ü benim'' dedi

Sosyal medyanın tartışılan fenomeni Baturalp Tunalı (Batu Z), hedefindeki 120 ülkeyi gezmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Youtube kanalında yıllardır dünya turu videoları paylaşan ve milyonlarca kişinin hayatına farklı bir bakış açısı katmış olan Baturalp Tunalı, şimdiye kadar 66 ülkeyi ziyaret etti.

Paris'teki işinden istifa eden Baturalp Tunalı, karantina döneminde bir yıl kadar Yeni Zelanda'da kaldı. Yüzüklerin Efendisi Hobbit Köyü'nü ziyaret ettikten sonra, sosyal medyasında bu fotoğrafı paylaştı.

Amerika'ya yerleştikten beri her fırsatta Hawaii'ye kaçan Batu Z, bölgenin doğasını sevdiğini ve sörf yapmaktan zevk aldığını söyledi. Baturalp Tunalı, üniversiteyi Amerika'da okudu ve seyahat tutkusunun çocukluğundan geldiğini açıkladı. Ailesinin görevi nedeniyle küçüklüğünde Türkiye'nin her bir yanını gezmiş olan Baturalp Tunalı, büyüdüğünde de bu alışkanlığından vazgeçmedi. Avrupa'nın birçok ülkesinde çalıştıktan sonra, tüm dünyayı görmek için kendine söz verdi.

En çok gezen Türk olduğunu iddia eden Baturalp Tunalı’nın yeni seyahatlerini merakla bekliyoruz. Batu Z bir sonraki destinasyonunun Güney Amerika ya da Cape Town olacağını belirtti.