Sosyal medyanın güzel fenomeni Beşiktaşlı yıldızı ifşa etti

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 93 bin takipçisi olan Beren Güney, siyah beyazlı ekibin kadrosuna yeni kattığı Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek paylaştı.

Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 93 bin takipçisi olan Beren Güney, siyah beyazlı ekibin kadrosuna yeni kattığı Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek paylaştı.

"FUTBOLCULARIN BENİMLE DERDİ NE ACABA?"

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin Instagram fenomeni Beren Güney'e attığı mesajlar ortaya çıktı. Beren Güney, Mohamed Elneny'in kendisine attığı mesajları paylaşarak, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi beni nereden buldun be adam" yazdı.