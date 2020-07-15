SON DAKİKA
15 TEMMUZ GAZİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Temmuz 2020 13:24

Sosyal medyanın ünlü ismi ve bebeği hayatını kaybetti

İngiltere'nin en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan Nicole Thea ve hamile olduğu bebeği hayatını kaybetti.

Sosyal medyanın ünlü ismi ve bebeği hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sosyal medya fenomeni ve eski dansçı Nicole Thea hayatını kaybetti. Son zamanlarda hamilelik sürecini anlattığı videolarıyla geniş bir takipçiye ulaşan Thea 8 aylık hamileydi. Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Thea’nın karnındaki bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi. Thea'nın ve Reign adını vereceğini açıkladığı erkek bebeğinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Nicole'un doğum yaparken ölmediği, ölümüyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi yer alıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Nicole Thea
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM