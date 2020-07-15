Sosyal medyanın ünlü ismi ve bebeği hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni ve eski dansçı Nicole Thea hayatını kaybetti. Son zamanlarda hamilelik sürecini anlattığı videolarıyla geniş bir takipçiye ulaşan Thea 8 aylık hamileydi. Londra'da yaşayan 24 yaşındaki Thea’nın karnındaki bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi. Thea'nın ve Reign adını vereceğini açıkladığı erkek bebeğinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Nicole'un doğum yaparken ölmediği, ölümüyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi yer alıyor.