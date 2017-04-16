SON DAKİKA
TARİHİ REFERANDUMU HABER3.COM'DA TAKİP EDİN !
2017 Referandum sonuçları ne zaman açıklanacak ?
2017 Referandum sonuçları ne zaman açıklanacak ?
Referandumda görevli memurlar böyle yemin etti
Referandumda görevli memurlar böyle yemin etti
Dikkat ! Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı geldi
Dikkat ! Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı geldi
Dikkat ! Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılır
Dikkat ! Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılır
ABD'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak açıklama
ABD'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak açıklama
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
3 şehit vermiştik ! Tünel kazan hain yakalandı
3 şehit vermiştik ! Tünel kazan hain yakalandı
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
  1. 16 Nisan 2017 11:21

Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu olan Tarık Emir Tekin'in pozları sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
A+ A-

Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Fransız model Alexi ile yaptığı paylaşımlar dikkati çekti.

2 ay önce Leyla Tanlar'dan ayrılan Tarık Emir Tekin yeni aşkıyla sosyal medyayı sallayan pozlar verdi.

Oyuncu Şevval Sam'ın Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin'den olan oğlu Tarık Emir Tekin, iki ay önce Leyla Tanlar'dan ayrılmıştı. Tekin, mart ayından beri Fransız model Alexi ile aşk yaşıyor.

Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle verdiği cesur pozları İnstagram hesabından paylaşınca olay oldu.

Posta

tarık tekin , sosyal medya , poz , alex , model