Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Fransız model Alexi ile yaptığı paylaşımlar dikkati çekti.

2 ay önce Leyla Tanlar'dan ayrılan Tarık Emir Tekin yeni aşkıyla sosyal medyayı sallayan pozlar verdi.

Oyuncu Şevval Sam'ın Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin'den olan oğlu Tarık Emir Tekin, iki ay önce Leyla Tanlar'dan ayrılmıştı. Tekin, mart ayından beri Fransız model Alexi ile aşk yaşıyor.

Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle verdiği cesur pozları İnstagram hesabından paylaşınca olay oldu.