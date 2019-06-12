Sosyete ''parasıyla değil mi'' akımına katılan Başaran çiftini konuşuyor

Türkiye'de "pr" çalışmalarının değeri arttıkça işin sıradanlaştığı ve asıl amacından dışarı çıktığı gözlenir oldu. Türkiye'de sosyete denildiğinde akıllara gelen aileler arasında yer alan Başaran çifti de "pr'lı tatil" modasına uydu.

Türkiye'nin önde gelen "basın bülteni" firmalarından biri ile anlaşan Başaran çifti Ramazan Bayramı'nda çıktıları tatili bu firma üzerinden binlerce yayın organına iletti.

İşte ilgili firma tarafından basına servis edilen o "pek mühim" haber:

Yurtiçi-yurtdışı demeden tüm boş vakitlerinde tatile çıkan Başaran çifti, bu kez bayram rotasını Bodrum'a çevirdi.Ailesi ile birlikte Ege'nin incisi Bodrum'u tercih eden çift yaz sezonuna start vermiş oldu. Özel tekneleriyle Tilkicik koyunda denize açılan Başaran çifti, denizin ve güneşli havanın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Evrim Kırmızıtaş Başaran Hanım, aynı zamanda bir fotoğraf çektirip Instagram’dan takipçileriyle de paylaştı ve "ailece bayramınızı kutluyoruz" mesajıyla takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Bu bir sosyete iftarı haberidir (!)