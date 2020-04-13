Söylemezsem Olmaz programında bir ayrılık daha !

Ece Erken'in özel hayatında yaşanan durumlardan dolayı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki işinden istifa etti. Erken'in yerine ise Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi. Sivri diliyle tanınan Seda Akgül ise yakın zaman önce başladığı işinden istifa etti.

SİVRİ DİLİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Her yaptıkları açıklamalarla gündem olan bu sunuculardan Akgül, özellikle son dönemde İrem Derici ve Ebru Polat'a söylediği ağır sözlerle gündem oldu. Akgül son olarak da eklem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuş ve kolunda iğneyle hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından 'basın açıklaması' başlığı altında bir video paylaşan Akgül, istifa ettiğini söyledi.

"PROGRAMIMIZ KISACIK ARA VERMEDİ"

Akgül açıklamasında şunları söyledi: "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum. Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. Keşke zaruri olmaya programlar ara verebilse..."