Söz dizisi ekranlara damgasını vurdu

Türkiye’de ilk defa Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen ‘SÖZ’, dün akşam Star’da üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

Total ve Sosyal Medyanın Birincisi 'SÖZ'

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı dizinin senaryosu Ethem Özışık’a ait olan ‘SÖZ’, tüm kişiler kategorisinde 7,96 reyting ve %16,49 izlenme payı ilk 100 sıralamasında birinci sıraya oturdu.

Ön hazırlıkları 1 yıl süren ve çekimleri yaklaşık 4 aydır devam eden ‘SÖZ’, ayrıca 3. bölümüyle yine sosyal medya platformu Twitter’ın Trend Topics (TT) listesinde zirveyi elden bırakmazken gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

Nefeslerin tutulduğu an...

Kıdemli Üsteğmen Yavuz’un şüpheleri düğün sahnesinde gelinin terörist çıkması ile haklı çıktı. Gelin’in Doktor Bahar’ı rehin aldığı sahne dizide tempoyu arttırdı. 4. Bölümü ile ekrana gelecek dizide, Kıdemli Üsteğmen Yavuz’un Bahar’ı kurtarıp kurtaramayacağı şimdiden merak konusu.

Yapımcılığını TIMS&B’nin , üstlendiği “Söz” her Pazartesi 20.00’de Star’da.