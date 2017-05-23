Söz mü, İçerde mi ? Kazanan belli oldu

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı ve senaryosu Ethem Özışık’a ait olan Söz, dün gece 8. Bölümü ile heyecanlı olay örgüsü ve duygu dolu sahneleri ile hem ekran başında hem de sosyal medyada seyirciden tam not aldı.



Söz, İçerde gibi fenomen bir diziyi geride bırakarak, heyecan dolu yeni bölümüyle tüm kişiler (Total) kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. 8,89 reyting ve %19,42 izlenme payı ilk 100 sıralamasında birinci sıraya oturdu.



Dizi, #Sözverdim etiketi ile dün akşam sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

NELER YAŞANDI?



Çolak, Karabayır’da sonuçları felaket olabilecek biyolojik bir bomba patlatmak için harekete geçti. Öncelikli hedefi Aydan’ı ve tüpleri ele geçirmekti. Aydan’ı kurtarmaya çalışan Yavuz, Polisler tarafından tutuklanınca Tim Çolak’a karşı Aydan ve ailesini korumaya çalıştı.

Bahar ve Yavuz’un arası davette yaşananlardan sonra iyice gerildi. İkili arasında yaşananlara Çolak’ın talimatlarının sebep olduğunu anlatan Yavuz, istemeden de olsa Bahar’ın kalbini kırdı.



Tim, Çolak tarafından kaçırılarak biyolojik silah yapımına zorlanan Aydan’ı Çolak’ın elinden kurtarmak için Eylem’i kullandı. Yavuz, Çolak’ın yaptığı bombayı durdurmak için hayatını ortaya koydu ve final hastanesinde ölüm ile burun buruna geldi.