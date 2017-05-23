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  3. 23 Mayıs 2017 15:59

Sözcü’nün mali işler müdürü savcılığa teslim oldu

Fethullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri gerekçesiyle Sözcü Gazetesi’nin bazı yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde her yerde aranan gazetenin mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu.

Sözcü’nün mali işler müdürü savcılığa teslim oldu
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FETÖ/PDY adına suç işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz günlerde polis operasyonu gerçekleştirilen Sözcü Gazetesi'nin 4 yöneticisinden biri olan Yonca Kaleli, operasyonun başladığı gün olan 19 Mayıs'tan bu yana her yerde aranıyordu.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin adresinde bulamadığı ve yaklaşık 4 gündür bulunamayan Yonca Kaleli bugün ortaya çıktı. Kaleli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcılık birimlerine teslim oldu.

Kaleli'nin bir süredir Sözcü Gazetesi'nde mali işler müdürü olarak görev yaptığı ve gazetenin bazı şüpheli para hareketlerinden dolayı soruşturmaya dahil edildiği iddia edildi.

Sabah

yonca kaleli , pdy , fetö , mali işler müdürü , sözcü