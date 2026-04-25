Spiker Ela Rümeysa Cebeci 4 ay sonra tahliye oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 aydır tutuklu bulunan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında flaş gelişme. Mahkeme, "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçlamasıyla yargılanan Cebeci'nin tahliyesine karar verdi. Ancak ünlü isim hakkında adli kontrol tedbiri olarak 'ev hapsi' kararı uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ‘ev hapsi’ şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci, Aralık 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
19 Aralık 2025 tarihinde adliyede ifade verdikten sonra Cebeci, hakkındaki ek deliller doğrultusunda ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan’ sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan Cebeci, 4 ay sonra ‘ev hapsi’ şartıyla tahliye edildi.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
