Squid Game dizisinin sonunu ilk bölümden belli eden detay ortaya çıktı

Squid Game'i yeniden izleyen dikkatli Netflix kullanıcıları dizinin sonunu ilk bölümde açık eden detayı ortaya çıkardı.

Güney Kore dizisi, 17 Eylül'de yayımlanmasından bu yana 111 milyon hanede izlenmesiyle Netflix'in en başarılı programlarından biri haline geldi.

Bu, ilk 28 gününde 82 milyon hanenin izlediği Bridgerton'ı geride bırakan Squid Game'i, Netflix'in şimdiye kadarki başlangıçta en çok izlenen dizisi yapıyor.

Squid Game'i bitirenler şimdi ikinci sefer izlemek için geri dönüyor ve artık dizinin nasıl bittiğini bilerek yeni detayları fark ediyor.

Aslında, büyük şaşırtmaca ileride ne olduğunu bilince epey aşikar hale geliyor.

*Bundan sonrası büyük spoiler içerir*

"Yaşlı Adam" olarak anılan Oh Il-nam (Oh Yeong-su) karakterinin aslında ölümcül yarışmaların arkasındaki beyin olduğu son bölümde ortaya çıkıyor.

6. bölümde bilye oyununu kaybettikten sonra Oh Il-nam'ın ölmüş olduğu sanılıyor ancak finalde geri dönüyor ve burada Seong Gi-hun'a (Lee Jung-jae) kendisine beyin kanseri teşhisi konduktan sonra oyunları yarattığını açıklıyor. Oh Il-nam bunu "yaşadığını hissetmek" amacıyla yapmış.

Bunu akılda tutarak Oh Il-nam'ın "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyunu sırasındaki davranışını izlemek olayları tamamen yeni bir gözle değerlendirmeyi sağlıyor. Robot arkasını döndüğünde hareket algılarsa kendisini vuracak olmasına rağmen Oh Il-nam çok az korkuyla koşuyor.

Aslında bir aşamada gerçekten hareket ediyor ancak robot onu öldürmeyi başaramıyor ve oyunun tüm zaman boyunca yaratıcısını koruduğunu kanıtlıyor.

Squid Game'in yıldızlarından biri, dizinin büyük başarısının ardından yaptığı bir paylaşımla Instagram takipçilerini şoke etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe