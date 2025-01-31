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Squid Game final yapıyor... Üçüncü sezonunun yayın tarihi açıklandı

Squid Game final yapıyor... Üçüncü sezonunun yayın tarihi açıklandı
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Netflix'in izlenme rekorlarını peş peşe kıran Güney Kore yapımı fenomen dizisi Squid Game'in final sezonu olacak 3'üncü sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in üçüncü ve final sezonunun yayın tarihi açıklandı.

Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin final sezonunun 27 Haziran'da yayınlanacağı duyuruldu.

Dizinin ilk sezonu 2021'de, ikinci sezonu ise 26 Aralık'ta yayınlanmıştı.

Squid Game'in 26 Aralık'ta prömiyerini yapan ikinci sezonu, şu ana kadar toplam 152,5 milyon izlenme sayısıyla tüm zamanların en çok seyredilen üçüncü dizisi oldu.

Birinci sırada aynı dizinin ilk sezonu yer alıyor. Dizi 265 milyon izlenmeye ulaştı.

4 GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Squid Game'in ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.

Bir hafta sonra ise 11 günde 126,2 milyon izlenme sayısıyla Netflix dizilerinin bu süre zarfında ulaştığı en yüksek rakama ulaşmıştı.

Etiketler Squid Game Squid Game 3 Squid Game final final sezonu
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