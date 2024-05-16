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Squid Game’in 2. sezon tarihi belli oldu

Squid Game’in 2. sezon tarihi belli oldu
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Netflix'te izlenme rekorları kıran Squid Game’in 2 sezon yayın tarihi belli oldu. Dizide Seong Gi-hun’u canlandıran Lee Jung-jae yeni sezon tarihini ilan etti.

Netflix henüz ikinci sezonun prömiyer tarihini resmi olarak yayınlamadı ancak eş CEO Ted Sarandos, yeni sezonun 2024’ün ikinci yarısında yayınlanacağını söylemişti.

 İlk sezonu Eylül 2021’de Netflix’te yayınlanan Squid Game’in ikinci sezonuyla ilgili yeni haberler geldi. Güney Kore dizisinde Seong Gi-hun’u canlandran Lee Jung-jae, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamayı yaptı. Oyuncu, açıklamasında detay vermese de “Aralık ayında yayınlanacak” dedi.

Netflix, “Squid Game”in ilk sezonunu Eylül 2021’de yayınladı. Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan dizi, 456 oyuncunun bir dizi çocuk oyunu aracılığıyla yaklaşık 3,3 milyon dolar ödül için yarıştığı bir yarışmayı konu alıyor. Ancak yarışmanın ucunda sadece para yoktur, ölüm de vardır.

Dizi, büyük bir fenomen oldu ve verilerine göre, izlenme saati bakımından platformun bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu. Dizi ayrıca eleştirmenlerden de büyük ilgi gördü. 2022’de 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve Hwang’a verilen yönetmenlik ödülü de dahil olmak üzere bunlardan altısını kazandı.

Etiketler Squid Game netflıx dizi squid game 2 squid game 2. sezon
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