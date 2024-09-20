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Squid Game'in ikinci sezonundan ilk fragman

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Netflix'in sevilen dizisi Squid Game'in merakla beklenen ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı.

Netflix, tüm dünyada büyük ses getiren Squid Game dizisinin ikinci sezonunun ilk fragmanını yayımladı. Güney Kore yapımı distopik hayatta kalma temalı dizi, 456 yarışmacının ölümcül oyunlardan geçerek büyük bir ödül kazanmaya çalıştığı bir hikayeyi konu alıyor. Dizinin ilk sezonu, 2021'de yayımlandığında 94 ülkede en çok izlenen dizi olma rekorunu kırarak Netflix'in en popüler yapımı haline geldi.

Başrol oyuncusu Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve HoYeon Jung gibi isimlerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Squid Game, 14 Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve Lee Jung-jae, İngilizce dışı bir yapımda En İyi Erkek Oyuncu Emmy ödülünü kazanan ilk Asyalı aktör olarak tarihe geçti. Dizi ayrıca, Golden Globe ve Screen Actors Guild gibi prestijli ödülleri de toplamıştı.

MERAKLA BEKLENEN YENİ SEZON

Squid Game’in ikinci sezonu uzun süredir heyecanla bekleniyordu. Dizi, 26 Aralık'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Yayımlanan teaser fragman, Seong Gi-hun karakterinin (Lee) yeni oyunlara dönüşünü müjdeledi ve izleyicilere ikinci sezonda karşılaşacakları bazı yeni oyunlar hakkında ipuçları verdi.

Dizinin hayranları sosyal medyada fragmanı büyük bir coşkuyla karşıladı. Bir kullanıcı, “Uzun zamandır bekliyorduk… Yeni sezonda hangi oyunlar olacak? Kim kazanacak? Kaç kişi hayatta kalacak?” diye yazdı. Bir başka izleyici ise, "Netflix’te izlediğim onlarca diziye rağmen Squid Game hâlâ hafızamda! Sabırsızlıkla bekliyorum!" yorumunu yaptı.

Squid Game'in yeni sezonu, ilk sezonun getirdiği heyecanı ve duygusal yoğunluğu koruyup koruyamayacağı sorusuyla merakla bekleniyor.

Etiketler netflıx squid games squid games 2
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