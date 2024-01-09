Star TV'de ekranlara gelen 'Ömer' dizisinin son bölümündeki cemaat sohbeti sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Tarikatların hedefinde olan ve RTÜK tarafından cezalandıran FOX TV'nin yeni disizi 'Kızıl Goncalar'ın yayınlanmadığı akşam, 'Ömer'deki bu sahne sosyal medyada gündem oldu.

'Ömer' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde camii imamı Reşat (Barış Falay) ile müezzin olan oğlu Ömer'in (Selahattin Paşalı) bir cemaat sohbetini bastığı sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

O sahnede yaşananlar şöyle...

Cemaatin başındaki kişi 'Nurettin Efendi' topluluğa, "Kadınlar yapısı itibarıyla iradesi zayıf varlıktır. Şeytan bu dünya hayatının süsünü kullanarak onları kandırır. Sokaklar, okullar kadınlarımız, kız çocuklarımız için güvenilir yerler değildir. Eğer kadınlarınızı kız çocuklarınıza kendi hallerinize bırakırsanız bu yoldan çıkmak demektir. Ahlaksızlığa göz yummak demektir. Bir de bakmışsınız ki, dehşetli bir facianın tam ortasındasınız. Bu yüzden kadınlarınızı, kızlarınızın üzerinden elinizi çekmeyeceksiniz. Ailenize ve sahip olduğunuz kadınlarınıza söz geçireceksiniz" diyor.

Sohbeti basan ve 'Nurettin Efendi'nin karşısına geçen Reşat ise şunları söylüyor:

"Bırak bu hurafeleri! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun. Sözüm ona din adına konuşup Kuran'a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insanlar ama en çok da gençleri soğuttunuz dinden. Din adına konuşacaksan Allah'ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil! Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin başını döndürmüş bu dünya hayatı. Bu evler, arabalar, korumalar… Gerçek inananlar din adına sadece Allah'ın kelamına inanır ve dinde sadece O'nun elçisini örnek alır. Allah'tan başka kimseye de kulluk ve secde etmezler. Ey Müslümanlar, uyanın! Bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin!"

Ömer de şöyle devam ediyor:

"Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim'de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah'ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran'da hiçbir yeri yok!"























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