Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman

Star Wars evreninin yeni dizisi "The Book Of Boba Fett'ten" fragman paylaşıldı. Dizi, 29 Aralık'ta Disney+ üzerinden yayınlanacak.

Disney Plus'ın yeni Star Wars dizilerinden biri olan "The Book of Boba Fett" dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, orijinal üçlemede yer alan ödül avcısı Boba Fett karakterinin, Jabba the Hut'ın hükümranlığının bitmesi sonucu oluşan boşluğu doldurma çabasını anlatacak.

Dizinin yapımcılığını Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy, Colin Wilson ve "The Mandalorian"ın yapımında da yer alan Jon Favreu üstleniyor. Bölümleri haftalık olarak yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Temuera Morrison ve Ming-Na Wen yer alıyor.

"The Book of Boba Fett", 29 Aralık 2021'de Disney+'ta yayınlanmaya başlayacak.