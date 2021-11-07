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Stranger Things hayranlarına müjde! 4. sezonundan yeni fragman geldi

Netflix dizisi "Stranger Things", 4. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 4. sezon için hazırlıklar devam ederken diziden yeni fragman yayınlandı.

Cumartesi günü Stranger Things Day etkinliği sırasında Netflix dizisi "Stranger Things"in 4. sezonundan yeni fragman yayınlandı. Dizinin bu yıl yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi planlanıyor.

4. sezonun korona virüsü salgını nedeniyle ara verilen çekimlerine Ekim ayında tekrar başlanmış, çekimlere yeniden başlanmasının ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ve karakterlerine dair ilk detaylar da paylaşılmıştı. Yeni sezonda Byers ailesi Kaliforniya’ya taşınıyor. Fragman, karakterlerin tekrar sıradan bir hayata dönüş süreçleriyle başlıyor. 

"Stranger Things", 2016'da gösterime girmesinden bu yana, Emmy, Altın Küre, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, bir Peabody Ödülü, AFI Program of the Year, the People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards ve Teen Choice Awards’ta 65’in üzerinde ödül kazandı ve 175 farklı dalda ödüle aday gösterildi. Dizi, En İyi Drama dalında üç kez Emmy Ödülü adaylığı bulunan ve Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

 

 

 

Etiketler Stranger Things 4. sezon Stranger Things 4 Stranger Things 4. sezon fragman
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