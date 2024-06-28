Stüdyo Nur Viral’ın kahkahalarıyla çınladı

Nur Viral'in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programına konuk olan Aile Terapisti Fatih Reşit Civelekoğlu'nun "Kadının kalbinin kapısı açılmamışsa kalıbının kapısı açılmaz" sözü damgasını vururken "kalıbı nedir" diye soran Nur Viral aldığı yanıtla kahkahaya boğuldu.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu "Hayatta Her Şey Var" programında program konuğu Aile Terapisti Fatih Reşit Civelekoğlu'nun bir izleyiciden gelen "Karım her gece başım ağrıyor diyor. Kadınlar genelde baş ağrısı mı çeker?" sorusuna verdiği yanıt ve sonra yaşananlar damgasını vurdu.

Programa telefonla bağlanan bir erkek seyirci eşiyle cinsel birliktelik yaşayamadıklarını belirterek "Karım her gece başım ağrıyor diyor. Kadınlar genelde baş ağrısı mı çeker" diye sordu.

Bu soru üzerine Aile Terapisti Fatih Reşit Civelekoğlu'nun yanıtı ise "Kadının kalbinin kapısı açılmamışsa kalıbının kapısı açılmaz" oldu.

"Kalıbının kapısı" ifadesini anlamayıp "kalıbı nedir" diye soran Nur Viral'a Civelekoğlu'nun yanıtı ise "Bedenini kastediyoruz. Erkekler kalıbın bedeninin kapısını çalıyor. Kalbinin kapısını çalacak" oldu.

Nur Viral aldığı bu yanıt sonrasında kahkahalara boğuldu.