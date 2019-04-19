Şükran Ovalı 8 ayda 30 kilo verdi

Sekiz ay önce anne olan oyuncu Şükran Ovalı, Nişantaşı’nda bir hastanede objektiflere takıldı.

Üzerinde kartal figürlü çantasıyla dikkat çeken Şükran Ovalı, arkadaşının çocuğu için geldiklerini söyledi.

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre şimdilik evinde kızını baktığını, bir yandan da gelen senaryoları okuduğunu belirten oyuncu, “İyi bir şey olsun isterim ama önceliğim kızım tabii ki döneceğim setlere çalışacağım çok özledim” dedi.

Kısa sürede aldığı 30 kilonun neredeyse tamamını verdiğini dile getiren Şükran Ovalı, "Hep bebekleyim, evde kendim bakıyorum, öyle istedim. 30 kilo aldım, hiç önemsemedim ama şimdi verdim. Ben de inanamadım buna ama o kadar çok peşinden koşuyorsun ki bir de emzirdiğim için çabuk gitti fazlalıklar” şeklinde konuştu.