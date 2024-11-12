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Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya korkunç bir kaza geçirdi

Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya korkunç bir kaza geçirdi
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya "Korkunç bir acı içindeyim. Tuvaletimi bile yapacamayacak bir durumdayım" diyerek evinde kaynar suyun üstüne döküldüğünü duyurdu.

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Sibil Çetinkaya geçirdiği ev kazasını yine sosyal medyadan duyurdu.

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’la birlikteliğini sürdüren Çetinkaya Instagram'daki paylaşımında; ''Maalesef korkunç pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağı kadar çayın bacak, kasık ve kasık içi bölgeme tamamen dökülmesiyle korkunç bir acı içindeyim sabahtan beri. görüntüyü kötü olmamanız adına paylaşmayacağım ama saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum acıdan. İz kalmaması için elimden geleni yapıyorum. Allah beterinden korusun kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim. Çok teşekkür ederim mesajlarınıza'' dedi.

"İzi de bıraktım acısı geçsin yeterdeyim. Çünkü afedersiniz tuvaletimi yapamayacak bir durum oldu, su topladı bölge bölge. Sabah Atina'ya gelmiş bulundum. Bugün de pazar burada doktor aramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza pek yazamıyorum şu an daha da iyi hissedince haberlerim." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Etiketler sibil çetinkaya şükrü özyıldız kaynar su döküldü
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