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  3. 20 Kasım 2019 11:25

Sulhi Aksüt esmer güzelle yakalandı

Şarkıcı Sibel Can'ın 10 yıl evli kaldığı eski kocası Sulhi Aksüt, Cihangir'de esmer bir kadınla görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ikili, yer değiştirmek zorunda kaldı.

Sulhi Aksüt esmer güzelle yakalandı
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Türk müziğinin güçlü seslerinden olan Sibel Can'ın 2010 yılında boşandığı Sulhi Aksüt, uzun aradan sonra esmer bir güzelle ortaya çıktı. Sibel Can'dan boşandığından bu yana gözlerden uzak bir hayat yaşayan Aksüt, bu şekilde görüntülenmekten rahatsız oldu.

"RAHATSIZ ETMEYİN"
İş adamı Sulhi Aksüt, Cihangir'de bir mekanda esmer bir kadınla yemek yerken kameralara takıldı. İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince dışarıdan görünmeyen bir masaya geçti. Mekan çalışanlarından biri de muhabirlerin yanına gelerek Aksüt'ün "Rahatsız etmeyin" mesajını iletti.

10 YIL EVLİ KALMIŞLARDI
11 yıllık eşi Hakan Ural'dan ihanet ettiği gerekçesiyle boşanan, Karahan Çantay'la sansasyonel ilişkisi biten Sibel Can, 1 yıl içinde Sulhi Aksüt'le 2000 yılında evlendi. 10 yıl evli kalan çiftin Emir adında bir çocukları oldu. 2010 yılında boşanan çiftin duruşması tam 6 celse sürdü. Sibel Can'ın bu boşanması da magazin dünyasını sarsmıştı. Boşanma sebebi olarak Miami'den erken dönen Sibel Can'ın evde Sulhi Aksüt'le ilgili istenmeyen bir olayla karşılaşması gösterilmişti.

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