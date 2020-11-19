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  3. 19 Kasım 2020 15:42

Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine internetten katılacak

3 gün önce babasını kaybeden oyuncu Suna Yıldızoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle babasının cenaze törenine internet üzerinde yapılacak yayınla katılacak.

Suna Yıldızoğlu, babasının cenazesine internetten katılacak
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.

"BABAMIN CENAZE TÖRENİ İNTERNET ÜZERİNDNE YAYINLANACAK"
Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" dedi.

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