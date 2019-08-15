Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber ve 4 arkadaşına gözaltı

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi, yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

SAHAYA GİREN VE ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali Abdülselam Yılmaz ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali Abdülselam Yılmaz, arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"MAÇIN HEYECANIYLA SAHAYA GİRDİM"

Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz, Beşiktaş polis merkezinde gerçekleştirilen ilk sorgusunda, Süper Kupa finalini izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak, önce gol sevinci yaptığını ardından da kaleye doğru koştuğunu söylediği öğrenildi. Yılmaz, sorgusunda ayrıca, sahaya girmeyi önceden planlamadığını, arkadaşlarının video ve fotoğrafını çektiklerinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.

Süper Kupa maçında sahaya atlayan Türk Youtuber'a tepki yağdı