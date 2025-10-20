Suriyeli sığınmacılara yardım mağazasında cinsel taciz iddiası

Geçtiğimi hafta geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede entübe edilerek yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı.

Gçen hafta evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandıktan sonra kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti.

Fatih Ürek hakkındaki zayıflama iğnesi kullandığına dair iddia Ürek'in yakın dostu İzzet Çapa tarafından yalanlandı.

Fatih Ürek'i hastanede ziyaret eden İzzet Çapa, ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek. Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde.Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz… Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım"

Diğer yandan Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde "Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz." demişti.