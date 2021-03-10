Sürpriz gelişme! Şarkıcı Kutsi evlendi

Şarkıcı Kutsi, Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le nikah masasına oturdu.

Benim Adım Melek dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Kutsi, rol arkadaşı Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'e gönlünü kaptırdı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftten flaş bir hamle geldi.

UçanKuş TV'nin edindiği bilgiye göre Kutsi ve Sibel Ülker, Gaziantep'te evlendi. İkilinin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.