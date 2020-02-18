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  3. 18 Şubat 2020 09:35

Sürpriz iddia! Çiçeği burnunda gelin Sıla bebek mi düşürdü?

Kısa bir süre önce ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturan güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hamile olduğu ve geçtiğimiz hafta bebeğini düşürdüğü iddia edildi.

Sürpriz iddia! Çiçeği burnunda gelin Sıla bebek mi düşürdü?
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Şarkıcı Sıla, sağlık sorunları yaşadığını duyurarak; "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz gün konserini iptal eden Sıla sevenlerini korkutmuştu.. Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali tarafından, organizasyonu yapan firmalara ve mekana 'Sıla Hanım bebeğini düşürdüğü için maalesef konsere çıkamayacak' yönünde bir açıklama bildirildiği iddia edildi.

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