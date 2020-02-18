Sürpriz iddia! Çiçeği burnunda gelin Sıla bebek mi düşürdü?

Şarkıcı Sıla, sağlık sorunları yaşadığını duyurarak; "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz gün konserini iptal eden Sıla sevenlerini korkutmuştu.. Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Bircan Bali tarafından, organizasyonu yapan firmalara ve mekana 'Sıla Hanım bebeğini düşürdüğü için maalesef konsere çıkamayacak' yönünde bir açıklama bildirildiği iddia edildi.