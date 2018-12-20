Sürpriz paylaşım; Turabi yeniden Survivor'da mı ?

Instagram hesabından Survivor videosu paylaşan Turabi Çamkıran, paylaşıma, "ÇOK YAKINDA... Benimkisi fırtına öncesi sessizlik." notunu ekledi.
Turabi'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Turabi'nin bir takipçisi paylaşıma, "Kral geri mi dönüyorsun?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Turabi tekrardan Survivor'da vay be çok heyecanlı." yorumunu yaptı.
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⚜️👑⚜️ÇOK YAKINDA... 💣⚜️👑⚜️ “Benimkisi fırtına öncesi sessizlik.” ⚜️👑⚜️Aaaaaaaaaaaaa⚜️👑⚜️
Survivor 2019'da sürpriz değişiklik