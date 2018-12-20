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  3. 20 Aralık 2018 12:35

Sürpriz paylaşım; Turabi yeniden Survivor'da mı ?

Survivor adasının fenomen isimlerinden Turabi Çamkıran, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Survivor 2019 yarışmasına katılacağının sinyalini verdi

Sürpriz paylaşım; Turabi yeniden Survivor'da mı ?
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Instagram hesabından Survivor videosu paylaşan Turabi Çamkıran, paylaşıma, "ÇOK YAKINDA... Benimkisi fırtına öncesi sessizlik." notunu ekledi.

Turabi'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Turabi'nin bir takipçisi paylaşıma, "Kral geri mi dönüyorsun?" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Turabi tekrardan Survivor'da vay be çok heyecanlı." yorumunu yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

⚜️👑⚜️ÇOK YAKINDA... 💣⚜️👑⚜️ “Benimkisi fırtına öncesi sessizlik.” ⚜️👑⚜️Aaaaaaaaaaaaa⚜️👑⚜️

TURBO TURABİ (@turabi)'in paylaştığı bir gönderi ()

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