Survivor 2019'a Panagiotis ile Hikmet kavgası ortalığı karıştırdı

Survivor 2019'un son bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları erzak oyununda karşı karşıya geldi. Erzak oyunu sırasında rakibini yenen Hikmet'in yaptığı sus işareti Yunan yarışmacı Panagiotis'i kızdırdı. Panagiotis Hikmet'in üzerine yürüyerek göğsüyle ittirdi. Takım arkadaşları araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz ve siyah takımlar arasındaki erzak oyunu nefes kesti. İki takım da oyunu bırakmadı ve skor 9-9'a geldi. Son mücadeleyi kazanan siyah takım erzak ödülünü de almayı başardı.

ANNELERİNDEN GELEN YEMEKLERİ YEDİLER



Survivor 2019’un 66. bölümünde siyah ve beyaz takım arasında müthiş bir mücadele yaşandı. Peki, Bosch Yaşam Evi ödül oyununu kim kazandı? ödül oyununu 10'a 7'lik skorla siyah takım kazandı.

Kazanan takımdaki yarışmacılar annelerinden gelen birbirinden lezzetli yemekleri yediler. Ayrıca anneleriyle olan fotoğraflarını gören yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.



