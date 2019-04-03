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  3. 03 Nisan 2019 07:54

Survivor 2019'da elenen isim belli oldu

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 39. son bölümünde elenen isim belli oldu.

Survivor 2019'da elenen isim belli oldu
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Survivor 2019'un 2 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde hem araba ödülü oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta bir isim daha yarışmaya veda etti.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Yunan takımında yapılan ada konseyinde Tony ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Kyriakos tarafından ikinci eleme adayı olarak Spyros, Katerina Dalaka tarafından ise üçüncü aday olarak Vasilis açıklanmıştı. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Vasilikos bu hafta eleme adayları olmuştu.

Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'a bu hafta Yunan takımından Vasilis Vasilikos veda etti.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta araba oyunu oyunu adeta nefesleri kesti. Araba oyunu için Dalaka ve Sude 2 ayrı takım oluşturdu ve Dalaka'nın takımı (siyah takım) 10-9 Sude'nin takımı (beyaz takım) karşısında kazandı. Katerina Dalaka'nın takımı ise kendi arasında 'siyah mı beyaz mı?' oyunu oynadı. Survivor 2019’da bu hafta arabayı Sabriye kazandı.

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