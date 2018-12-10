Survivor 2019'da sürpriz değişiklik

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre All Star konseptini bu sene ekranlarda göremeyeceğiz. Çünkü yeni bir sürpriz var. Bu seneki Survivor'un olayı, Yunan ve Türk takımları arasında gerçekleşecek rekabet.

Ek olarak takımlarda da hiç tanımadığımız yüzler olacak bu sene. Bu da ayrıca iyi bir haber; çünkü yeni insanlara alışmak, kişiliklerini tanımak izleyiciye her zaman daha çok keyif veriyor.

Geçen yıl Hilmi Cem'e Survivor-Yunanistan takımından talip çıkmış, konu epey de konuşulmuştu. Şimdi bu seneki işbirliğinde her ne kadar rakip olsalar bile hiç belli olmaz.

Türk takımından Yunan takımına, ya da Yunan takımından Türk takımına gönlü kayanlar olabilir.

Acun Ilıcalı tarih verdi; Survivor 2019 ne zaman başlıyor ?