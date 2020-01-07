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  3. 07 Ocak 2020 17:42

Survivor 2020 başlıyor! Tarihi Acun Ilıcalı açıkladı

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımından oluşacağını ifade ederek Şubat ayında yayında olacaklarını söyledi.

Survivor 2020 başlıyor! Tarihi Acun Ilıcalı açıkladı
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TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında, Survivor'la ilgili detayları dile getirdi.

 Başarılı televizyoncu, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.

Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.

Sevilen yarışma, bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti.
 

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